Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Metallstangen

Bausendorf (ots)

Im Zeitraum 14.10.2025 bis 17.10.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Wiesengrundstück an der B 421 hinter der Einmündung zur K32 zwischen Bausendorf und Hontheim.

Hier entfernten sie eingesteckte Metallstangen, welche dort zwecks Vermessung des Grundstücks in den Boden eingesteckt waren.

Einige Metallstangen wurden offenbar vollends entwendet, einige wurden in den nahegelegenen Regenablauf geworfen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

