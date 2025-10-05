Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Kindertagesstätte

Greiz (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 01.10.2025 auf Donnerstag, 02.10.2025 kam es in der Juri-Gagarin-Straße zum Einbruch in die dortige Kindertagesstätte. Hierbei wurde durch den Täter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich verursacht sowie technische Geräte und Bargeld entwendet. Die ermittelnden Polizeibeamten konnten noch am Tatort Hinweise auf einen Tatverdächtigen erlangen. Bei diesem wurde wenig später ein Großteil der gestohlenen Gegenstände aufgefunden, ebenso wie geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete der Beschuldigte Widerstand gegen die Beamten und wurde schließlich in Gewahrsam genommen, da er weitere Straftaten ankündigte. Gegen den 18-Jährigen Deutschen wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Diebstahls im besonders schweren Fall, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. <PS>

