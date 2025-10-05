PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Kindertagesstätte

Greiz (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 01.10.2025 auf Donnerstag, 02.10.2025 kam es in der Juri-Gagarin-Straße zum Einbruch in die dortige Kindertagesstätte. Hierbei wurde durch den Täter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich verursacht sowie technische Geräte und Bargeld entwendet. Die ermittelnden Polizeibeamten konnten noch am Tatort Hinweise auf einen Tatverdächtigen erlangen. Bei diesem wurde wenig später ein Großteil der gestohlenen Gegenstände aufgefunden, ebenso wie geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete der Beschuldigte Widerstand gegen die Beamten und wurde schließlich in Gewahrsam genommen, da er weitere Straftaten ankündigte. Gegen den 18-Jährigen Deutschen wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Diebstahls im besonders schweren Fall, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. <PS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 06:45

    LPI-G: Trunkenheitsfahrt

    Altenburg (ots) - Am 02.10.2025 stoppten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land um 22:40 Uhr eine 40 - jährige Fahrzeugführerin eines Audi in 04610 Meuselwitz. Im Rahmen der Kontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test (1,14 Promille) bestätigte den Verdacht, weshalb die Weiterfahrt in der Parkstraße untersagt wurde und ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt sowie eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 06:44

    LPI-G: Diebstahl eines Kleinkraftrades

    Altenburg (ots) - In der Sieben-Brüder-Straße in Schmölln wurde in der Nacht des 02.10.2025 zum 03.10.2025 ein gesichertes Kleinkraftrad Malaguti entwendet. Der 46 - jährige Besitzer stellte dessen Fehlen am 03.10.2025 gegen 06:20 Uhr fest. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 06:44

    LPI-G: Diebstahl von E Bike´s

    Altenburg (ots) - Die Grenzstraße in Schmölln war Tatort in der Nacht des 03.10.2025. Im Zeitraum von 00:30 - 01:00 Uhr konnte im Bereich ein weißer Transporter festgestellt werden, welcher mutmaßlich mit dem Diebstahl von drei E-Bike´s in Verbindung stehen könnte. Die ungesicherten Räder wurden im o.g. Zeitraum entwendet. Zeugen welche Hinweise zur Tat / Täter oder dem Kennzeichen des Fahrzeuges geben, können werden gebeten sich unter Bezug 0258324/2025 bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren