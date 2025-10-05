LPI-G: Diebstahl eines Kleinkraftrades
Altenburg (ots)
In der Sieben-Brüder-Straße in Schmölln wurde in der Nacht des 02.10.2025 zum 03.10.2025 ein gesichertes Kleinkraftrad Malaguti entwendet. Der 46 - jährige Besitzer stellte dessen Fehlen am 03.10.2025 gegen 06:20 Uhr fest.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell