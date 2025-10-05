Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von E Bike´s

Altenburg (ots)

Die Grenzstraße in Schmölln war Tatort in der Nacht des 03.10.2025. Im Zeitraum von 00:30 - 01:00 Uhr konnte im Bereich ein weißer Transporter festgestellt werden, welcher mutmaßlich mit dem Diebstahl von drei E-Bike´s in Verbindung stehen könnte. Die ungesicherten Räder wurden im o.g. Zeitraum entwendet. Zeugen welche Hinweise zur Tat / Täter oder dem Kennzeichen des Fahrzeuges geben, können werden gebeten sich unter Bezug 0258324/2025 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land unter 034474710 zu melden

