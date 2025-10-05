PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Trunkenheitsfahrt

Altenburg (ots)

Am 02.10.2025 stoppten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land um 22:40 Uhr eine 40 - jährige Fahrzeugführerin eines Audi in 04610 Meuselwitz. Im Rahmen der Kontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test (1,14 Promille) bestätigte den Verdacht, weshalb die Weiterfahrt in der Parkstraße untersagt wurde und ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt sowie eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

