LPI-G: Trunkenheitsfahrt
Altenburg (ots)
Am 02.10.2025 stoppten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land um 22:40 Uhr eine 40 - jährige Fahrzeugführerin eines Audi in 04610 Meuselwitz. Im Rahmen der Kontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test (1,14 Promille) bestätigte den Verdacht, weshalb die Weiterfahrt in der Parkstraße untersagt wurde und ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt sowie eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.
