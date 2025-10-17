Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 16.10.2025 gegen 19:00 Uhr parkte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich aus seiner Parklücke aus und kollidierte hierbei mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Audi.

Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die genaue Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannten zu geben.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell