Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besondere Einsatzlage - Nach häuslicher Gewalt bedroht Mann weiter

Löhne (ots)

(um) Am heutigen Tage (12.07.), gegen 08:25 Uhr, führten Zeugenangaben zu einem Einsatz in der Bahnhofstraße in Löhne Obernbeck. Die eintreffenden Polizeibeamten waren aufgrund einer häuslichen Gewalttat gerufen worden. Noch beim Betreten und Abklären des Sachverhaltes griff der 38-jährige Aggressor die Beamten an. Durch den Angriff wurde ein Beamter leicht verletzt. Der Täter zeigte sich anschließend weiterhin aggressiv aus der Wohnung und dem Gebäude. Aufgrund dessen und der Fremdgefahren sperrte die Polizei den Bereich um das dortige Wohnhaus. Im Rahmen dieser besonderen Gefahren bewältigte die Polizei Herford die Einsatzlage in einer besonderen Aufbauorganisation unter Hinzuziehung von Spezialkräften. Es kam zu einem Schusswaffengebrauch der einschreitenden Beamten. Am Ende konnte der Mann in der Wohnung unverletzt festgenommen werden. Die Ermittlungen in dem Fall übernahm die Staatsanwaltschaft in Bielefeld unter Einrichtung einer Ermittlungskommission (EK) der Polizei Münster. Die Leitung der EK übernimmt EKHK Thomas Götze. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell