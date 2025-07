Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter schlägt Schüler - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Dienstag (08.07.) befand sich ein 14-jähriger Herforder in einem Bus auf dem Weg von der Herforder Nordstadt in Richtung Bahnhof. An der Haltestelle Theater stieg um etwa 7.30 Uhr ein etwa 170cm großer Unbekannter in den Bus ein und schlug den 14-Jährigen nach kurzer Zeit unvermittelt ins Gesicht. Weitere Personen, die sich in dem Bus befanden, kamen dem Schüler zur Hilfe und hielten den blonden Mann, der zum Tatzeitpunkt eine Cappy trug, von weiteren Schlägen ab. Am Bahnhof verließ der Unbekannte dann den Bus. Der 14-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

