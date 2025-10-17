PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Wittlich (ots)

Am 16.10.2025 gegen 13:20 Uhr befand sich eine 70-jährige Geschädigte aus dem Wittlicher Stadtgebiet zum Einkaufen im Bereich der NETTO-Filiale in der Friedrichstraße in Wittlich.

Nachdem sie ihre Einkäufe im Einkaufswagen verstaut hatte und sich zwecks Bezahlens zur Kasse begab, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse aus ihrer unverschlossenen Handtasche, welche sich ebenfalls im Wagen befand, durch einen bisher unbekannten Täter entwendet wurde.

Im Nachhinein fiel der Geschädigten ein, dass sie von einer Frau angesprochen wurde, die sie als die Täterin vermute. Die Situation sei ihr seltsam vorgekommen, da die unbekannte Frau weder einen Einkaufswagen mitführte, noch Waren an der Kasse zahlte. Im Anschluss an das Gespräch sei die Frau schnellen Schrittes aus dem Netto gegangen.

Die Geschädigte beschreibt die verdächtige Person wie folgt: klein (ca. 1,50 m), schmal, ca. 50 Jahre alt, schwarze Haare zu einem Zopf zusammengebunden und mit einer dunklen Mütze bedeckt, schwarze Jacke.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

