Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gemeinsame Kontrolle des landwirtschaftlichen Verkehrs

Prüm und Daun (ots)

Am Dienstag, den 14.10.25, führten Beamte der Polizeiinspektionen Daun und Prüm gemeinsam mit Beamten der Zentralen Verkehrsdienste Trier- Bereich Schwerverkehr eine gezielte Kontrolle mit dem Schwerpunkt landwirtschaftlicher Verkehr durch.

Ziel der Maßnahme war es, Hinweisen aus der Bevölkerung nachzugehen und die Verkehrssicherheit von landwirtschaftlichen Fahrzeuggespannen zu überprüfen. Im Rahmen der Kontrollen wurden zahlreiche Fahrzeuge überprüft. Das Ergebnis fiel insgesamt positiv aus. Die überwiegende Mehrheit der kontrollierten Fahrzeuge befand sich in ordnungsgemäßem Zustand.

In einigen Fällen stellten die Beamten geringfügige technische Mängel sowie Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung fest. Diese wurden vor Ort beanstandet und die Fahrzeugführenden entsprechend sensibilisiert. In einem Einzelfall wurde jedoch eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung erstattet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass insbesondere während der Erntezeit eine regelmäßig Überprüfung der Fahrzeuge und Anhänger sowie eine ordnungsgemäße Ladungssicherung entscheidend zur Verkehrssicherheit beiträgt.

