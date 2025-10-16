PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gemeinsame Kontrolle des landwirtschaftlichen Verkehrs

Prüm und Daun (ots)

Am Dienstag, den 14.10.25, führten Beamte der Polizeiinspektionen Daun und Prüm gemeinsam mit Beamten der Zentralen Verkehrsdienste Trier- Bereich Schwerverkehr eine gezielte Kontrolle mit dem Schwerpunkt landwirtschaftlicher Verkehr durch.

Ziel der Maßnahme war es, Hinweisen aus der Bevölkerung nachzugehen und die Verkehrssicherheit von landwirtschaftlichen Fahrzeuggespannen zu überprüfen. Im Rahmen der Kontrollen wurden zahlreiche Fahrzeuge überprüft. Das Ergebnis fiel insgesamt positiv aus. Die überwiegende Mehrheit der kontrollierten Fahrzeuge befand sich in ordnungsgemäßem Zustand.

In einigen Fällen stellten die Beamten geringfügige technische Mängel sowie Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung fest. Diese wurden vor Ort beanstandet und die Fahrzeugführenden entsprechend sensibilisiert. In einem Einzelfall wurde jedoch eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung erstattet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass insbesondere während der Erntezeit eine regelmäßig Überprüfung der Fahrzeuge und Anhänger sowie eine ordnungsgemäße Ladungssicherung entscheidend zur Verkehrssicherheit beiträgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 06:45

    POL-PDWIL: unerlaubter Umgang mit Abfällen, Entsorgung eines Rollers

    Wittlich (ots) - Am 15.10.2025 gegen 20:50 Uhr entdeckten Zeugen im Bereich des Tennishauses in Wittlich-Bombogen einen offenbar im dortigen Gebüsch entsorgten Motorroller. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergab sich der Verdacht, dass bisher unbekannte Täter diesen offensichtlich nicht mehr fahrtüchtigen und "schrottreifen" Motorroller der Marke ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 06:43

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

    Klausen (ots) - Am 15.10.2025 gegen 22:05 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen, einem silberfarbenen Peugeot beim Ausparken im Bereich der Eberhardstraße 1 in Klausen ein dort ordnungsgemäß abgestelltes Motorrad. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 06:42

    POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

    Bausendorf, Neuerburg, Kinderbeuern, Bengel (ots) - Am 15.10.2025 zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mobile und teils stationäre Verkehrskontrollen im Bereich der Ortslagen Bausendorf, Neuerburg, Kinderbeuern und Bengel durch. Es wurde eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern kontrolliert. Nachfolgende Verstöße wurden im Rahmen der Kontrollen festgestellt und entsprechend der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren