PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Bausendorf, Neuerburg, Kinderbeuern, Bengel (ots)

Am 15.10.2025 zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mobile und teils stationäre Verkehrskontrollen im Bereich der Ortslagen Bausendorf, Neuerburg, Kinderbeuern und Bengel durch.

Es wurde eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern kontrolliert.

Nachfolgende Verstöße wurden im Rahmen der Kontrollen festgestellt und entsprechend der Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet.

4 Verstöße wegen nicht mitgeführter Dokumente, 2 Verstöße wegen nicht mitgeführter Ausrüstungsgegenstände, 5 Verstöße wegen Nicht-Beachtung des Durchfahrtsverbots, 1 Verstoß wegen unzureichender Sicherung eines mitfahrenden Kindes

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 20:10

    POL-PDWIL: Beschädigung einer Hochleitung in Roscheid

    Roscheid (ots) - Am Dienstag, 14.10.2025, gegen 21:30 Uhr kam es zu einer Beschädigung einer Hochleitung in der Dorfstraße in Roscheid. Vermutlich wurde die Leitung, welche quer über die Fahrbahn gespannt war, durch Unterfahren eines hohen landwirtschaftlichen Fahrzeugs, berührt und beschädigt. Der Straßenabschnitt musste noch am Abend durch die Straßenmeisterei bis zur Behebung des Schadens voll gesperrt werden. ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 08:07

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

    Flußbach (ots) - Am 14.10.2025 gegen 13:30 Uhr befuhr ein bisher nicht näher bekannter Fahrzeugführer mit seinem Lastkraftwagen die Kreisstraße 27 zwischen der K25 und der Kreuzung K27 / K26 in Höhe der Ortslage von Diefenbach. Hier fuhr er sich im Rahmen eines Fahr- / Wendemanövers fest. Im Zuge der weiteren Rangierbewegungen kam er letztlich frei, verursachte ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 08:06

    POL-PDWIL: fahrlässige Körperverletzung durch freilaufenden Hund

    Gladbach (ots) - Wie der Polizeiinspektion Wittlich am 14.10.2025 erst mitgeteilt wurde ereignete sich bereits am 13.10.2025 ein Zwischenfall mit einem freilaufenden Hund in der Ortslage von Gladbach. Hier war eine 44-Jährige Anwohnerin gegen 17:00 Uhr mit ihrem angeleinten Hund im Bereich der Ortsrandlage unterwegs, als sich ein freilaufender Hund plötzlich näherte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren