Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Bausendorf, Neuerburg, Kinderbeuern, Bengel (ots)

Am 15.10.2025 zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mobile und teils stationäre Verkehrskontrollen im Bereich der Ortslagen Bausendorf, Neuerburg, Kinderbeuern und Bengel durch.

Es wurde eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern kontrolliert.

Nachfolgende Verstöße wurden im Rahmen der Kontrollen festgestellt und entsprechend der Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet.

4 Verstöße wegen nicht mitgeführter Dokumente, 2 Verstöße wegen nicht mitgeführter Ausrüstungsgegenstände, 5 Verstöße wegen Nicht-Beachtung des Durchfahrtsverbots, 1 Verstoß wegen unzureichender Sicherung eines mitfahrenden Kindes

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell