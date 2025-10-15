Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Flußbach (ots)

Am 14.10.2025 gegen 13:30 Uhr befuhr ein bisher nicht näher bekannter Fahrzeugführer mit seinem Lastkraftwagen die Kreisstraße 27 zwischen der K25 und der Kreuzung K27 / K26 in Höhe der Ortslage von Diefenbach.

Hier fuhr er sich im Rahmen eines Fahr- / Wendemanövers fest.

Im Zuge der weiteren Rangierbewegungen kam er letztlich frei, verursachte hierbei jedoch Schaden an der K27 an den dortigen Randsteinen.

Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung genauer bekannt zu geben.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell