PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Flußbach (ots)

Am 14.10.2025 gegen 13:30 Uhr befuhr ein bisher nicht näher bekannter Fahrzeugführer mit seinem Lastkraftwagen die Kreisstraße 27 zwischen der K25 und der Kreuzung K27 / K26 in Höhe der Ortslage von Diefenbach.

Hier fuhr er sich im Rahmen eines Fahr- / Wendemanövers fest.

Im Zuge der weiteren Rangierbewegungen kam er letztlich frei, verursachte hierbei jedoch Schaden an der K27 an den dortigen Randsteinen.

Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung genauer bekannt zu geben.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 08:06

    POL-PDWIL: fahrlässige Körperverletzung durch freilaufenden Hund

    Gladbach (ots) - Wie der Polizeiinspektion Wittlich am 14.10.2025 erst mitgeteilt wurde ereignete sich bereits am 13.10.2025 ein Zwischenfall mit einem freilaufenden Hund in der Ortslage von Gladbach. Hier war eine 44-Jährige Anwohnerin gegen 17:00 Uhr mit ihrem angeleinten Hund im Bereich der Ortsrandlage unterwegs, als sich ein freilaufender Hund plötzlich näherte ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 08:05

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wittlich (ots) - Am 14.10.2025 gegen 16:15 Uhr befuhr ein 17-jähriger Fahrzeugführer eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter) von dem Gelände der Karthalle in Wittlich kommend den dortigen Radweg. Beim Auffahren auf den Radweg übersah er einen 27-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, der den Radweg mit einem Straßenreinigungsfahrzeug befuhr. Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 08:03

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Sachschaden, Kreisverkehr überfahren

    Wittlich (ots) - Am 14.10.2025 gegen 10:26 Uhr befuhr ein 92-jähriger Verkehrsunfallverursacher aus dem Bereich der Stadt Wittlich mit seinem Personenkraftwagen den Kreisverkehr im Bereich der Kurfürstenstraße / Koblenzerstraße. Hier kam er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und überfuhr die Verkehrsinsel, wo er mit einem dort aufgestellten Schild kollidierte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren