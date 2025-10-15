Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 14.10.2025 gegen 16:15 Uhr befuhr ein 17-jähriger Fahrzeugführer eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter) von dem Gelände der Karthalle in Wittlich kommend den dortigen Radweg.

Beim Auffahren auf den Radweg übersah er einen 27-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, der den Radweg mit einem Straßenreinigungsfahrzeug befuhr.

Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, wobei der 17-Jährige mit seinem Fahrzeug stürzte und sich eine Schnittverletzung an der Hand zuzog. Zudem bestand der Verdacht einer Fraktur am Fuß.

Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand kein nennenswerter Schaden.

