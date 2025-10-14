Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung

Wittlich (ots)

Am 13.10.2025 gegen 19:05 Uhr befuhren eine 55-jährige Fahrzeugführerin und ihr 53-jähriger Ehemann, beide aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 55 von Ürzig kommend in Richtung Wittlich-Bombogen.

Im Gegenverkehr erkannten sie den Überholvorgang eines Personenkraftwagens mit Kennzeichen aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich (BKS), welcher einen vorausfahrenden Lastkraftwagen überholte.

Nur durch Einleitung einer Notbremsung bei gleichzeitigem Ausweichen nach rechts konnte die geschädigte 55-jährige Fahrzeugführerin einen frontalen Zusammenstoß und somit einen schwerwiegenden Unfall mit dem überholenden Fahrzeug verhindern.

Der Überholer setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

