Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Werkzeugen aus Metallbox

Niersbach (ots)

Im Zeitraum 10.10.2025 bis 13.10.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Baustellengelände in der Ortslage Niersbach im Bereich der dortigen Kreisstraße 24.

Hier öffneten sie gewaltsam eine dort befindliche große Metallbox der vor Ort arbeitenden Firma und entwendeten die darin gelagerten Werkzeuge der Baufirma.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell