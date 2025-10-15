PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Sachschaden, Kreisverkehr überfahren

Wittlich (ots)

Am 14.10.2025 gegen 10:26 Uhr befuhr ein 92-jähriger Verkehrsunfallverursacher aus dem Bereich der Stadt Wittlich mit seinem Personenkraftwagen den Kreisverkehr im Bereich der Kurfürstenstraße / Koblenzerstraße.

Hier kam er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und überfuhr die Verkehrsinsel, wo er mit einem dort aufgestellten Schild kollidierte.

Es entstand glücklicherweise lediglich Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

