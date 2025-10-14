PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Daun (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am 13.10.2025 gegen 12:10 Uhr in der Abt-Richard-Straße in Daun eine Fußgängerin, die die Straße in Höhe der Rosenapotheke überqueren wollte, angefahren und leicht verletzt. Das Auto fuhr weiter in Richtung Wirichstraße ohne anzuhalten. Die Fußgängerin musste zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Bei Fahrzeug soll es sich um einen dunkelroten Pkw Kombi gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Daun zu melden. Tel. 06592 96260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592 96260
pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

