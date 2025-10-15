PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: fahrlässige Körperverletzung durch freilaufenden Hund

Gladbach (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich am 14.10.2025 erst mitgeteilt wurde ereignete sich bereits am 13.10.2025 ein Zwischenfall mit einem freilaufenden Hund in der Ortslage von Gladbach.

Hier war eine 44-Jährige Anwohnerin gegen 17:00 Uhr mit ihrem angeleinten Hund im Bereich der Ortsrandlage unterwegs, als sich ein freilaufender Hund plötzlich näherte und ihren Hund unvermittelt angriff.

Der Hund der Geschädigten erlitt hierdurch eine tiefe Bisswunde im Bereich der Achsel, welche tierärztlich behandelt werden musste. Die Geschädigte selbst erlitt durch den freilaufenden Hund einige Kratzwunden im Bereich der Beine.

Es gelang der Geschädigten schließlich den freilaufenden Hund zu verjagen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

