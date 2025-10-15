Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung einer Hochleitung in Roscheid

Roscheid (ots)

Am Dienstag, 14.10.2025, gegen 21:30 Uhr kam es zu einer Beschädigung einer Hochleitung in der Dorfstraße in Roscheid.

Vermutlich wurde die Leitung, welche quer über die Fahrbahn gespannt war, durch Unterfahren eines hohen landwirtschaftlichen Fahrzeugs, berührt und beschädigt.

Der Straßenabschnitt musste noch am Abend durch die Straßenmeisterei bis zur Behebung des Schadens voll gesperrt werden.

Bis zur Sperrung musste die Freiwillige Feuerwehr die Gefahrenstelle für andere Verkehrsteilnehmer absichern.

Zeugen, bzw. ein möglicher Verursacher, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de bei der Polizei Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell