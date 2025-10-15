PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung einer Hochleitung in Roscheid

Roscheid (ots)

Am Dienstag, 14.10.2025, gegen 21:30 Uhr kam es zu einer Beschädigung einer Hochleitung in der Dorfstraße in Roscheid.

Vermutlich wurde die Leitung, welche quer über die Fahrbahn gespannt war, durch Unterfahren eines hohen landwirtschaftlichen Fahrzeugs, berührt und beschädigt.

Der Straßenabschnitt musste noch am Abend durch die Straßenmeisterei bis zur Behebung des Schadens voll gesperrt werden.

Bis zur Sperrung musste die Freiwillige Feuerwehr die Gefahrenstelle für andere Verkehrsteilnehmer absichern.

Zeugen, bzw. ein möglicher Verursacher, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de bei der Polizei Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

------------------------------------------------------------
POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner
PHK Illies

Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
pipruem.dgl@polizei.rlp.de
pipruem@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 08:07

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

    Flußbach (ots) - Am 14.10.2025 gegen 13:30 Uhr befuhr ein bisher nicht näher bekannter Fahrzeugführer mit seinem Lastkraftwagen die Kreisstraße 27 zwischen der K25 und der Kreuzung K27 / K26 in Höhe der Ortslage von Diefenbach. Hier fuhr er sich im Rahmen eines Fahr- / Wendemanövers fest. Im Zuge der weiteren Rangierbewegungen kam er letztlich frei, verursachte ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 08:06

    POL-PDWIL: fahrlässige Körperverletzung durch freilaufenden Hund

    Gladbach (ots) - Wie der Polizeiinspektion Wittlich am 14.10.2025 erst mitgeteilt wurde ereignete sich bereits am 13.10.2025 ein Zwischenfall mit einem freilaufenden Hund in der Ortslage von Gladbach. Hier war eine 44-Jährige Anwohnerin gegen 17:00 Uhr mit ihrem angeleinten Hund im Bereich der Ortsrandlage unterwegs, als sich ein freilaufender Hund plötzlich näherte ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 08:05

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wittlich (ots) - Am 14.10.2025 gegen 16:15 Uhr befuhr ein 17-jähriger Fahrzeugführer eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter) von dem Gelände der Karthalle in Wittlich kommend den dortigen Radweg. Beim Auffahren auf den Radweg übersah er einen 27-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, der den Radweg mit einem Straßenreinigungsfahrzeug befuhr. Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren