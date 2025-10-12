Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Konflikt zwischen Linienbus und PKW

Cuxhaven (ots)

Geestland - OT Langen

Am gestrigen Samstag, gegen 09:00 Uhr, kam es zu einem Konflikt zwischen einem Linienbus und einem PKW. Ein 46-Jähriger aus Häuslingen beabsichtige mit seinem PKW VW vom Hinschweg nach rechts in den Mittelfeldweg abzubiegen und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten Linienbus. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht, allerdings musste die 53-jährige Busfahrerin so stark abbremsen, dass ein Fahrgast, eine 30-jährige Bremerhavenerin, zu Fall kam und sich dabei leicht verletzte. Die Verletzte wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 46-Jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell