Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Cuxhaven (ots)

Geestland / OT Bad Bederkesa

Am Freitag, dem 10.10.2025, ereignete sich gegen 23.00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Mattenburger Straße, Ecke Am Hasengarten. Ein 22-jähriger Radfahrer aus Geestland war beim Linksabbiegen in die Straße Am Hasengarten gegen einen dort ordnungsgemäß wartenden Pkw gefahren. An dem Seat Arona eines 48- jährigen Bremerhaveners entstand hierbei ein Schaden von etwa 1500,- Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer erheblich alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von über zwei Promille. Zudem stand der der junge Mann auch noch unter dem Einfluss von Cannabis. Folglich wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

