Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch mit hohem Schaden in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Gestern kam es in der Zeit von 09:30 Uhr bis ca. 11:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus im Feldweg in Cuxhaven. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude und entwendeten eine größere Summe Bargeld. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

