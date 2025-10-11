Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Groß angelegte Verkehrskontrolle verschiedener Polizeidienststellen und des Hauptzollamtes Bremen an der B437 - zahlreiche Verstöße festgestellt (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Dedesdorf/B437. Am gestrigen Freitagabend (10.10.2025) führte das Polizeikommissariat Schiffdorf zusammen mit Einsatzkräften der Kommissariate Geestland, Nordenham, dem PK BAB ESD Langwedel sowie Kolleginnen und Kollegen der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Cuxhaven bis ca. 01:00 Uhr nachts eine groß angelegte Verkehrskontrolle an der Bundesstraße 437 kurz nach dem Wesertunnel in Richtung BAB27 durch.

Durch Einsatzkräfte der Zentralen Polizeidirektion war eine mobile Wache vor Ort aufgebaut worden. Das Hauptzollamt Bremen war ebenfalls mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Unterstützt wurden Sie durch Einsatzkräfte des THW - Ortsverband Bremerhaven und der Straßenmeisterei Brake.

Die Kräfte des THW kümmerten sich hierbei um eine umfängliche Ausleuchtung der gesamten Kontrollstelle, die Stromversorgung der mobilen Wache sowie um die Einsatzverpflegung. Die Einsatzkräfte der Straßenmeisterei kümmerten sich um die Beschilderung und Absicherung der Zu- und Abfahrt zur Kontrollstelle sowie die entsprechende Verkehrslenkung.

Hauptzielrichtung der Kontrolle war die allgemeine Kriminalitätsbekämpfung sowie die Bekämpfung der Hauptunfallursachen Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr. Auch mögliche Bauartveränderungen an den Fahrzeugen standen im Fokus.

Drei Fahrzeugführer waren unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs. Ein Fahrzeugführer war unter Alkoholeinfluss unterwegs. Bei ihm wurde die Fahrerlaubnis sichergestellt. Den vier Personen wurde eine Blutprobe entnommen.

Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr versichert, die Kennzeichen wurden vor Ort sichergestellt.

Fünf Fahrzeuge waren technisch derart verändert, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Bei zwei Fahrzeugen waren die Umbauten so gravierend, dass die Fahrzeuge sichergestellt wurden, um eine gutachterliche Überprüfung durchführen zu können.

Durch den Zoll wurden vier steuerrechtliche Verstöße festgestellt, unter anderem unversteuerte Zigaretten oder ein importierter PKW. Hier wurden Steuernachzahlungen in Höhe von 9.000 Euro erhoben.

Aus Eigensicherungsgründen war vor und an der Zufahrt zur Kontrollstelle durch die Straßenmeisterei eine entsprechende Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h aufgebaut worden. Diese wurde bereits vor der Einfahrt in den Tunnel aus der Wesermarsch kommend mehrfach angekündigt. Erfreulicherweise wurden nur vier Geschwindigkeitsverstöße erfasst. Im letzten Jahr waren es noch mehr als 50.

"Verkehrssicherheitsarbeit zu leisten bedeutet auch intensive Kontrollen durchzuführen. Wir bekämpfen hier Hauptunfallursachen, die jedes Jahr wieder einen Großteil der Verkehrsunfallstatistik einnehmen, zum Beispiel Alkohol- oder Betäubungsmittelbeeinflussung. Oft handelt es sich um Unfälle mit schweren oder schwersten Unfallfolgen. Sehr erfreulich ist zu erwähnen, dass sich nahezu alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer vollkommen kooperativ verhielten. Viele zeigten Verständnis für die Kontrollen und begrüßten diese" so Marc Conzelmann und Lisa Holzhausen vom Polizeikommissariat Schiffdorf, welche die Kontrolle organisiert und geleitet hatten.

Insgesamt wurden bei der Aktion gut 500 Fahrzeuge kontrolliert, insgesamt gut 900 Fahrzeuge passierten die aufgebaute Geschwindigkeitsmessanlage.

