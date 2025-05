Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kühlraum erneut angegriffen

Suhl (ots)

In der Zeit von Montagabend, 21:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 09:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter erneut gewaltsam in den Kühlraum eines Imbisses einzudringen, was jedoch misslang. Der Raum befindet sich in der Tiefgarage des Parkhauses in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Vermutlich anschließend machten sich die Unbekannten am Lieferfahrzeug des Imbisses, welches neben der Tür zum Kühlraum stand zu schaffen. Sie beschädigten eine Seite durch das Einstechen mit einem spitzen Gegenstand und Kratzern. Sowohl an der Kühlraumtür als auch am Pkw entstand ein Sachschaden von jeweils etwa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem/den Tätern geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0114833/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

