Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: unerlaubter Umgang mit Abfällen

Heidweiler (ots)

Am 16.10.2025 gegen 11:28 Uhr wurde von Zeugen eine illegale Abfallentsorgung im Waldgebiet der Landstraße 43 im Bereich der Ortslage von Heidweiler gemeldet.

Bisher unbekannte Täter hatten hier eine größere Menge an haushaltsüblichen Müllsäcken und einen Kühlschrank entsorgt.

Aus dem Kühlschrank waren augenscheinlich bisher keinerlei Betriebsstoffe ausgetreten, so dass eine Bodenverunreinigung bisher nicht zu befürchten war.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell