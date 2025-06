Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Einbruch gesucht

Suhl (ots)

Freitag (27.06.2025) gegen 01:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Einkaufsmarktes in der Würzburger Straße in Suhl ein. Sie öffneten mit Gewalt einen im Inneren stehenden Münzautomaten und flüchteten anschließend mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Ermittlungen, ob weitere Gegenstände entwendet wurden, dauern an. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl sicherte vor Ort Spuren und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0165400/2025.

