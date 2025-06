Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoreifen illegal entsorgt

Meiningen (ots)

Unbekannte entsorgten in der Zeit von Montag- bis Donnerstagnachmittag mindestens 20 Autoreifen in einem Waldstück in der Utendorfer Straße in Meiningen. Eine Anzeige wegen eines Umweltdeliktes wurde gefertigt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0165001/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell