Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Pfefferspray ins Auge gesprüht; Täter flüchten mit E-Scooter - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend um 21 Uhr war ein 19-Jähriger in der Blumenstraße unterwegs, als er zunächst von zwei unbekannten Personen auf einem E-Scooter überholt wurde. Nachdem der 19-Jährige in die Heidelberger Straße einbog, kam ihm das Duo erneut entgegen. Als sich der E-Scooter auf Höhe des 19-Jährigen befand, sprang eine Person plötzlich von dem E-Scooter und sprühte ihm unvermittelt eine Flüssigkeit aus einer Spraydose ins Gesicht. Da sich der Unbekannte dem 19-Jährigen weiterhin näherte, stieß er den Unbekannten von sich, woraufhin dieser dem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Täter flüchteten in Richtung Ringstraße. Nach einer medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst begab sich der junge Mann im Nachgang eigenständig in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind nicht bekannt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Schwarze Haare, ca. 175 cm groß, 5-Tage-Bart, dunkel gekleidet. Ein Täter soll zudem eine Mütze getragen haben.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Tel.:06222 / 57090 zu melden.

