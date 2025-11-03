POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell kommt es im Potsdamer Weg zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund ist ein Brand in einem Hochhaus. Nähere Informationen über mögliche Verletzte oder der Brandursache liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
