POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 1

Rauenberg (ots) - Wie gestern schon berichtet, kam es am Samstagnachmittag um 16:45 Uhr auf der B39 bei Rauenberg, auf Höhe des dortigen Gewerbegebietes, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 78-jähriger Fahrer eines Opel Zafiras befuhr die B39 von der Anschlussstelle Rauenberg kommend in Richtung Mühlhausen und wollte in die K4170 nach links abbiegen. ...

