Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es im Potsdamer Weg zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund ist ein Brand in einem Hochhaus. Nähere Informationen über mögliche Verletzte oder der Brandursache liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Jakob
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

