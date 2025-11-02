Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Audi prallt gegen Eisenbahnwagen-Skulptur

Dossenheim (ots)

Am frühen Morgen des 2. November, gegen 03:00 Uhr, kam es in Dossenheim zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann befuhr mit seinem Audi A3 die Bergstraße in südlicher Richtung, aus Schriesheim kommend, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Zunächst setzte der Fahrer auf der Vorinsel des Kreisverkehrs auf, beschädigte dabei ein Verkehrsschild und geriet anschließend auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs. In der Folge schanzte der Audi über die Mittelinsel und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen abgestellten Eisenbahnwagen, der als Kunstskulptur ausgestellt ist. Der Wagen kam schließlich mit der Vorderachse auf dem Kunstobjekt zum Stehen. Unmittelbar nach dem Unfall trafen Einsatzkräfte der Polizei ein. Der Fahrer, der glücklicherweise unverletzt blieb, wurde vor Ort angetroffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille. Da der Audi A3 durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit war, wurde er von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

