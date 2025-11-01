POL-MA: Rauenberg
Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - PM Nr.1
Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Gegen 16.45 Uhr kam es auf der B39 bei Rauenberg, auf Höhe des dortigen Gewerbegebietes, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Derzeit befinden sich zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht bekannt.
