Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg
Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - PM Nr.1

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 16.45 Uhr kam es auf der B39 bei Rauenberg, auf Höhe des dortigen Gewerbegebietes, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Derzeit befinden sich zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Tobias Misch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

