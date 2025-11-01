PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Körperverletzung, flüchtiger Täter festgenommen

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 03:10 Uhr kam in der Mannheimer Innenstadt im Quadrat O7 zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Person verletzt wurde.

Ein 22-jähriger Mann geriet zunächst mit einem anderen 20-Jährigen verbal in Streit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich der Streit zu einer handfesten Auseinandersetzung, in welcher der 22-Jährige dem 20-Jährigen gezielt gegen den Unterkiefer schlug, sodass dieser zu Boden fiel und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Im Anschluss entfernte sich der Täter zügig zu Fuß in Richtung Mannheimer Wasserturm.

Eine zufällig anwesende Polizeistreife konnte die Auseinandersetzung beobachten und nahm die Verfolgung des Flüchtenden auf. Diese konnten den flüchtigen Mann kurze Zeit später einholen und festnehmen. Der Geschädigte klagte über Schmerzen im Kieferbereich, lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst allerdings ab. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

