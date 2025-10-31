Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mit E-Scooter gegen Schild gefahren und gestürzt

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 10:45 Uhr verunfallte eine 30-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Straße Auf dem Sand und verletzte sich hierbei. Die Frau übersah die Bodenplatte eines mobil aufgestellten Verkehrsschildes und blieb mit dem Vorderreifen daran hängen. In der Folge flog die 30-Jährige über den Lenker und stürzte zu Boden. Bei dem Unfall verletzte sie sich leicht, musste aber dennoch zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell