PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mit E-Scooter gegen Schild gefahren und gestürzt

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 10:45 Uhr verunfallte eine 30-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Straße Auf dem Sand und verletzte sich hierbei. Die Frau übersah die Bodenplatte eines mobil aufgestellten Verkehrsschildes und blieb mit dem Vorderreifen daran hängen. In der Folge flog die 30-Jährige über den Lenker und stürzte zu Boden. Bei dem Unfall verletzte sie sich leicht, musste aber dennoch zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 10:54

    POL-MA: Mannheim: Farbschmierer auf frischer Tat gestellt

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fiel einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt ein Mann auf, der um Mitternacht am Quadrat L 15 ein Gebäude beschmierte. Der 21-Jährige nutzte einen hellblauen Permanentmarker, um die Fassade einer Bankfiliale zu verunstalteten. Der Farbschmierer lief, nachdem er die Polizei bemerkt hatte, in Richtung der Bismarckstraße davon, wo er von der Streife ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 09:59

    POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mann verletzt sich bei Flugunfall schwer

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 60-Jähriger startete am Donnerstag gegen 13:30 Uhr oberhalb der Schriesheimer Weinberge zu einem Freizeitflug mit seinem Drachenflieger. Der Flug verlief zunächst unauffällig. Beim Landeanflug in den Talbereich in Richtung eines Fluggeländes im Dossenheimer Weg kam es um kurz vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren