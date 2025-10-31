PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mann verletzt sich bei Flugunfall schwer

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 60-Jähriger startete am Donnerstag gegen 13:30 Uhr oberhalb der Schriesheimer Weinberge zu einem Freizeitflug mit seinem Drachenflieger. Der Flug verlief zunächst unauffällig. Beim Landeanflug in den Talbereich in Richtung eines Fluggeländes im Dossenheimer Weg kam es um kurz vor 16:30 Uhr nach aktuellen Erkenntnissen zu einem Strömungsabriss aus bislang unbekanntem Grund. Dadurch wurde das Fluggerät instabil. Der 60-Jährige konnte dies nur kurzzeitig abfangen und stürzte in einer kleinen Gartenanlage im Talgebiet ab. Der Pilot wurde hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde vor Ort erstversorgt und in die Uniklinik Heidelberg verbracht. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

