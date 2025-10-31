Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Lasermessgerät aus Fahrzeug entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr, und Donnerstag, 07:10 Uhr, schlug eine bisher unbekannte Täterschaft das rechte hintere Fenster eines in der Jahnstraße geparkten Ford ein und entwendete hieraus ein Lasermessgerät samt dazugehörigem Koffer. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Der Polizeiposten Sandhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 06224 2481 (08-16 Uhr) oder beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222 / 5709-0, zu melden.

