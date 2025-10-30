Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 57-jähriger Tatverdächtiger wegen des Verdachts des mehrfachen gewerbsmäßigen Diebstahls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 57-jährigen Mann erlassen. Dem deutschen Tatverdächtigen wird gewerbsmäßiger Diebstahl in mehreren Fällen vorgeworfen.

Am Freitag, 24. Oktober 2025, gegen 11:40 Uhr soll der Mann aus den Geschäftsräumen einer Drogeriefiliale im Quadrat P 3 in der Mannheimer Innenstadt zwei Deodorants im Wert von insgesamt rund 80,00 Euro entwendet haben.

Am Montag, 27. Oktober 2025, soll er gegen 18:30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter im Quadrat K 1 in Mannheim insgesamt 20 Packungen Kaffee sowie eine Tiefkühltragetasche im Gesamtwert von etwa 130,00 Euro entwendet haben. Er habe die Waren zunächst in die Tragetasche gelegt und anschließend den Kassenbereich passiert, ohne für die Waren zu bezahlen.

Am Dienstag, 28. Oktober 2025, soll sich der 57-Jährige gegen 11:15 Uhr ebenfalls in ein Discountgeschäft im Quadrat K 1 in Mannheim begeben haben. Dort habe er neben unterschiedlichen Lebensmitteln auch Zigaretten gestohlen.

Letztmalig wurde der Mann am Mittwoch, 29. Oktober 2025, gegen 14:15 Uhr auffällig, als er aus einem Drogeriemarkt im Quadrat K 1 der Mannheimer Innenstadt mehrere Packungen Kaffee im Wert von insgesamt circa 100,00 Euro an sich genommen haben soll. Er verstaute die Gegenstände in einer mitgeführten Tüte und soll anschließend den Bereich der Kasse passiert haben, ohne die Ware zu bezahlen. Im weiteren Verlauf wurde er von einem eingesetzten Ladendetektiv aufgehalten und anschließend an eine alarmierte Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt übergeben. Diese nahm den 57-jährigen Mann vorläufig fest.

Der Beschuldigte wurde am Donnerstag, 30. Oktober 2025, dem zuständigen Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell