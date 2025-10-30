PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Auto auf Autobahn in Vollbrand - Vollsperrung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit ist die A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurz vor dem Autobahnkreuz Weinheim aufgrund eines Fahrzeugbrands voll gesperrt. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bemerkte bei einem vorausfahrenden Nissan Qashqai eine starke Rauchentwicklung und signalisierte dem Fahrer, dessen Fahrzeug zu stoppen. Auf dem Seitenstreifen geriet das Auto schließlich in Vollbrand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr Weinheim laufen derzeit. Wie lange die Sperrung aufrecht erhalten bleibt, ist noch nicht bekannt.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren, da es möglicherweise zu einer erheblichen Staubildung kommen kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

