Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Reifenstecher festgenommen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits in der Nacht vom 14. Oktober auf den 15. Oktober zerstach eine zum damaligen Zeitpunkt noch unbekannte Person an mindestens 23 Autos die Reifen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6138200 ). Aufgrund einer Videoaufzeichnung, welche ein Anwohner den Ermittlern zukommen ließ, konnte eine Streife des Polizeireviers Schwetzingen am Mittwochabend während einer Streifenfahrt in der Ketscher Landstraße einen 52-jährigen Mann aus Brühl eindeutig als Täter der Sachbeschädigungen identifizieren und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten eine Nagelschere auf, welche möglicherweise als Tatmittel genutzt wurde. Über das Tatmotiv liegen noch keine Informationen vor.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen in mindestens 23 Fällen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

