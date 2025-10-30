Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Fahrzeugteil verloren und weitergefahren - Zeugenaufruf

Mannheim/BAB 6 (ots)

Am Mittwochmittag verlor eine bislang unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer auf der A 6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim ein Fahrzeugteil und verursachte dadurch einen Unfall.

Gegen 14:45 Uhr war der oder die Unbekannte kurz vor dem Autobahnkreuz Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als sich von dem Fahrzeug der Kühlergrill löste, über das Fahrzeug flog und schließlich auf der Fahrbahn landete. Ein unmittelbar dahinterfahrender Mann im Alter von 61 Jahren überrollte das Fahrzeugteil mit seinem Mercedes-Benz, wodurch an seinem Auto ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand und das Fahrzeug des Mannes blieb fahrbereit. Der oder die Unbekannte setzte die Fahrt einfach fort, ohne anzuhalten und die Personalien zu hinterlassen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall mitteilen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174-4222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell