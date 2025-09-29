Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Buggy von Geländes eines Autohauses gestohlen

Waren (Müritz) (ots)

Ein "ODES"-Buggy ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vom Gelände eines Autohauses in der Strelitzer Straße gestohlen worden. Das Autohaus befindet sich zwischen Windmühlenweg und Siedlungsweg und kann von der B192 direkt befahren werden. Die Polizei geht davon aus, dass im Tatzeitraum von Donnerstagabend, etwa 22.00 Uhr, bis Freitagmorgen, etwa 07.30 Uhr, bisher unbekannte Täter den Buggy auf einen Anhänger geladen haben und in unbekannte Richtung weggefahren sind. Der Stehlschaden beträgt etwa 18.000 Euro.

Dieser Aufladeprozess könnte Zeugen aufgefallen sein. Womöglich hat auch jemand beim Vorbeifahren ein Fahrzeug mit Anhänger oder einen größeren Transporter bemerkt, der im Zufahrtsbereich zum Autohausgelände im Tatzeitraum stand. Zudem könnte jemandem der Buggy nach dem Diebstahl noch irgendwo anders aufgefallen sein - zum Beispiel beim Transport.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise für die Polizei hat, meldet sich bitte telefonisch unter 03991 / 1760 oder bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell