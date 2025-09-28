PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletztem Motorradfahrer bei Neu Grüssow/Fünfseen (LK MSE)

Malchow (LK MSE) (ots)

Am 28.09.2025 gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 206, in der Nähe der Ortschaft Neu Grüssow, ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr eine Gruppe von drei Motorradfahrern die Landstraße 206 aus Kogel kommend in Richtung Malchow. An der Einmündung nach Neu Grüssow beabsichtigten die beiden vorderen Kräder nach links abzubiegen. Der hintere Motorradfahrer, ein 70-jähriger Deutscher, bemerkte jedoch zu spät, dass seine Freunde abbiegen wollten. Dementsprechend bremste er seine Suzuki zu spät ab, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und rutschte in das Heck des vor ihm fahrenden 73-jährigen, deutschen Yamaha-Fahrers. In der weiteren Folge stürzten die beiden Motorradfahrer. Dabei verletzte sich der 70-jährige Suzuki-Fahrer so schwer, dass ein Rettungswagen und ein Notarztwagen zum Einsatz kamen. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 73-jährige Yamaha-Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. An den Motorrädern entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 Euro. Beide Kräder waren nicht mehr fahrbereit. Für die Verkehrsunfallaufnahme musste die L206 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

