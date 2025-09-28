PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizeieinsatz im Waren (Müritz) nach Hinweis auf Schusswaffe

Waren (Müritz) (ots)

Am 27.09.2025 gegen 20:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch Zeugen mitgeteilt, dass ein 39-jähriger deutscher Staatsangehöriger ein Bild von sich mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand in der Hand und verbalen Bedrohungen via Messenger versandt hat. Weiterhin wurde bekannt, dass sich die Person fußläufig in Waren West aufhalten soll. Nach Eingang der Meldung erfolgte umgehend der Einsatz von sechs Funkstreifenwagen in dem entsprechenden Bereich, hierbei konnte der Tatverdächtige trotz mehrstündiger Nahbereichsfahndung jedoch nicht festgestellt werden. Auch der Einsatz eines Fährtenhundes und die richterlich angeordnete Durchsuchung der Wohnung, führten bis dato nicht zur Feststellung des Tatverdächtigen. Im Verlauf des gesamten Einsatzes gab es keinen weiteren Hinweisen auf eine akute Bedrohungslage. Es kam zu keinen Personen- und/oder Sachschäden. Durch die Kriminalpolizei Waren werden die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz geführt. Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte anhand der um 04:15 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

