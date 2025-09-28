PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der B194 in Negast (LK V-R)

Negast (ots)

Am 27.09.2025 kam es gegen 21:00 Uhr auf der B194 in Negast (Landkreis Vorpommern-Rügen) zu einem Verkehrsunfall bei denen drei Personen verletzt wurden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 59-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Skoda in der Ortslage Negast die Bundesstraße 194 in Richtung Stralsund. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein in Richtung Grimmen fahrender 24-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Opel versuchte noch nach rechts auszuweichen, was jedoch nicht gelang. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der PKW Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert. Der Skoda kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide Fahrzeugführer und die 27-jährige Beifahrerin des PKW Opel wurden dabei leicht verletzt. Während die Insassen des Opels nach kurzer ärztlicher Behandlung am Unfallort verblieben, wurde der Fahrer des PKW Skoda zur weiteren Untersuchung in das Klinikum nach Stralsund verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Diese waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppdienst geborgen. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca.1,5 Stunden halbseitig gesperrt.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.09.2025 – 21:57

    POL-NB: Zwei leicht verletzte Personen nach Auffahrunfall in Bergen auf Rügen (LK V-R)

    Bergen auf Rügen (ots) - Am 23.09.2023 gegen 17:30 Uhr kam es in Bergen auf Rügen in der Stralsunder Chaussee an der Ampelkreuzung Höhe Ruschwitzstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 43-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Pkw Kia die Stralsunder Chaussee stadteinwärts. Hinter dem Pkw Kia fuhr ein ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 19:28

    POL-NB: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Malchin (LK MSE)

    Malchin (ots) - Am 27.09.2025 gegen 15:20 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Mecklenburgische Seenplatte eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses mit acht Wohneinheiten in der Achterstraße in Malchin gemeldet. Durch die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnte vor Ort festgestellt werden, dass es zu einem Brand in der Küche einer Wohnung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren