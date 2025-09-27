Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Malchin (LK MSE)

Malchin (ots)

Am 27.09.2025 gegen 15:20 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Mecklenburgische Seenplatte eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses mit acht Wohneinheiten in der Achterstraße in Malchin gemeldet. Durch die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnte vor Ort festgestellt werden, dass es zu einem Brand in der Küche einer Wohnung im 1. Obergeschoss kam. Durch den schnellen Einsatzes der eingesetzten Feuerwehren konnte das Feuer schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf die weiteren Wohnungen verhindert werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich die 41-jährige deutsche Wohnungsinhaberin nicht in der Wohnung, andere Hausbewohner mussten nicht evakuiert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 EUR. Durch das Feuer ist die Wohnung zunächst nicht mehr bewohnbar. Zur Brandbekämpfung kam die Freiwillige Feuerwehr Malchin mit insgesamt 20 Kameraden und 2 Löschzügen zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch den Kriminaldauerdienst Neubrandenburg geführt. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

