PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand mehrerer Heuballen in Jakobsdorf (LK Vorpommern-Rügen)

PR Grimmen (ots)

Am 27.09.2025, gegen 14:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über 
einen Brand auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche nahe der Alten 
Dorfstraße in Jakobsdorf informiert. Insgesamt sind 60 Heuballen 
durch den Brand beschädigt worden. Der entstandene Gesamtschaden wird
auf ca. 1.200 Euro geschätzt.
Zur Brandbekämpfung wurden 45 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren 
aus Jakobsdorf, Negast, Steinhagen und Richtenberg eingesetzt. Auf 
Grund des schnellen Löschangriffs konnte das Übergreifen der Flammen 
auf ein nahegelegenes Wohnhaus verhindert werden. Personen kamen 
nicht zu Schaden. 
Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Es wurden die Ermittlungen 
wegen des Verdachts Brandstiftung aufgenommen.
Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche 
Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Tathergang machen 
kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier in Grimmen unter der 
Telefonnummer 038326-570,  die Internetwache der Landespolizei M-V 
unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle 
zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 14:16

    POL-NB: Frau bei Überfall leicht verletzt

    Waren (Müritz) (ots) - Gestern Abend soll eine 79-jährige Deutsche gegen 20.00 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Einkaufen überfallen worden sein. Die Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Die Seniorin hatte in der Westsiedlung am Abend noch etwas eingekauft und war gegen 20.00 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße unterwegs. Sie ging den Zwischenweg am Hochhaus vorbei in Richtung Schmetterlingshaus. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren