Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand mehrerer Heuballen in Jakobsdorf (LK Vorpommern-Rügen)

PR Grimmen (ots)

Am 27.09.2025, gegen 14:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche nahe der Alten Dorfstraße in Jakobsdorf informiert. Insgesamt sind 60 Heuballen durch den Brand beschädigt worden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt. Zur Brandbekämpfung wurden 45 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Jakobsdorf, Negast, Steinhagen und Richtenberg eingesetzt. Auf Grund des schnellen Löschangriffs konnte das Übergreifen der Flammen auf ein nahegelegenes Wohnhaus verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Es wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts Brandstiftung aufgenommen. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Tathergang machen kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier in Grimmen unter der Telefonnummer 038326-570, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

