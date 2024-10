Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brand in Industriebetrieb an der Düsseldorfer Straße nach sieben Stunden gelöscht | Keine Verletzen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neuss (ots)

In einem Gewerbebetrieb an der Düsseldorfer Straße ist gestern gegen 13.30 Uhr ein Brand in einer Produktionsmaschine ausgebrochen, die sich über mehrere Etagen bis zu einer Höhe von 14 Metern erstreckte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass das Feuer im Inneren eines Saatguttrockners ausgebrochen war. Offene Flammen oder Rauchentwicklung waren von außen nicht erkennbar.

Um den Brand in der Maschine unter Kontrolle zu bringen, waren umfangreiche Löschmaßnahmen und das Ausräumen des Trockners durch Teams unter Atemschutz erforderlich. Diese Arbeiten erwiesen sich als sehr zeitintensiv und erforderten eine mehrmalige Ablösung der eingesetzten Teams. Unter Atemschutz mussten noch glühende Produktreste von Hand von den Wänden des Trockners gelöst und abgelöscht werden.

Zwischenzeitlich wurde die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf für den Verkehr gesperrt, um ein sicheres Arbeiten der Einsatzkräfte zu gewährleisten. Gegen 16:10 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Die Brandbekämpfung dauerte jedoch bis in die Abendstunden an.

Gegen 20:30 Uhr konnte der Einsatz beendet und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden, der nun weitere Maßnahmen zur Wiederinbetriebnahme einleiten wird. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell