Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem lebensbedrohlich verletzten Motorradfahrer bei Groß Ernsthof (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Wolgast (ots)

Am 27.09.2025, gegen 14:35 Uhr, ereignete sich auf einem Waldweg bei Groß Ernsthof ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren drei Motorradfahrer einen öffentlichen Waldweg aus Richtung Groß Ernsthof kommend in Richtung Netzeband. Der erste Kradfahrer bemerkte einen entwurzelten und quer über der Fahrbahn liegenden Baum und konnte diesen überfahren. Der nachfolgende 40-jährige Fahrer einer KTM erkannte den Baum zu spät und fuhr frontal gegen diesen. Er erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald geflogen. Der dritte Motorradfahrer konnte seine Maschine rechtzeitig zum Stillstand bringen. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird auf ca. 100,- Euro geschätzt. Der Baum wurde durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rubenow beseitigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell