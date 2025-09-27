PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem lebensbedrohlich verletzten Motorradfahrer bei Groß Ernsthof (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Wolgast (ots)

Am 27.09.2025, gegen 14:35 Uhr, ereignete sich auf einem Waldweg bei 
Groß Ernsthof ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand befuhren drei Motorradfahrer einen öffentlichen Waldweg
aus Richtung Groß Ernsthof kommend in Richtung Netzeband. Der erste 
Kradfahrer bemerkte einen entwurzelten und quer über der Fahrbahn 
liegenden Baum und konnte diesen überfahren. Der nachfolgende 
40-jährige Fahrer einer KTM erkannte den Baum zu spät und fuhr 
frontal gegen diesen. Er erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche 
Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum 
Greifswald geflogen. Der dritte Motorradfahrer konnte seine Maschine 
rechtzeitig zum Stillstand bringen. Der entstandene Sachschaden am 
Motorrad wird auf ca. 100,- Euro geschätzt. Der Baum wurde durch die 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rubenow beseitigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

