Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw-Aufbrüche im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

LK MSE (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mehrere Fälle von Pkw-Aufbrüchen, bei denen durch bislang unbekannte Täter Fensterscheiben von geparkten Fahrzeugen eingeschlagen und darin befindliche Wertgegenstände entwendet wurden.

Die Taten ereigneten sich in den Abend- und Nachtstunden und verteilen sich über verschiedene Orte im Landkreis. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten es die Täter insbesondere auf sichtbar abgelegte Gegenstände abgesehen, darunter Bargeld, Handtaschen, Portemonnaies und elektronische Geräte wie Laptops oder Tablets. In allen Fällen wurde die Fahrzeugscheibe gewaltsam zerstört, um Zugriff auf den Innenraum der Fahrzeuge zu erhalten. Es entstand nicht nur ein hoher Sachschaden, sondern bei den Betroffenen teilweise auch ein erheblicher finanzieller Verlust.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob ein Tatzusammenhang zwischen den einzelnen Fällen besteht.

Die Polizei möchte diesen Anlass nutzen, um Fahrzeughalter eindringlich für das Thema Diebstahl aus Kraftfahrzeugen zu sensibilisieren.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

   - Lassen Sie niemals Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. 
     Auch scheinbar "versteckte" Gegenstände (z.B. unter Sitzen oder 
     Jacken) stellen für Täter einen Anreiz dar.
   - Nehmen Sie Handtaschen, Rucksäcke, Laptops, Geldbörsen und 
     mobile Geräte stets mit.
   - Parken Sie möglichst an beleuchteten, gut einsehbaren Orten - 
     insbesondere in den Abend- und Nachtstunden.
   - Verschließen Sie Ihr Fahrzeug immer vollständig, auch bei kurzen
     Stopps. Achten Sie auch auf geschlossene Fenster und ggf. das 
     Schiebedach.
   - Beobachten Sie Ihre Umgebung. Melden Sie verdächtige Personen 
     oder Fahrzeuge sofort über den Polizeinotruf 110.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Johanna Liebich
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

