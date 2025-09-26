PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Boot kentert auf Zethner See - Insasse verstorben

Schwarz (ots)

Am Mittwochnachmittag ist auf dem Zethner See in 17252 Schwarz ein Boot gekentert. Dabei sind ein 86-jähriger Mann und ein 67-jähriger Mann ins Wasser gefallen. Der Jüngere konnte sich zunächst zu einem Steg retten. Von dort sah er den Älteren im Wasser treiben. Er schwamm zu der Stelle und zog ihn bis zum Steg. Dort waren inzwischen Zeugen gekommen, die mit Erster Hilfe unterstützten. Sie halfen beiden Männern aus dem Wasser.

Trotz Erstmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des 86-Jährigen feststellen. Wie in solchen Fällen üblich, wurde ein Todesermittlungsverfahren durch die Kripo eröffnet.

Nach derzeitigen polizeilichen Kenntnissen soll das Boot gekentert sein, nachdem die Männer aufgestanden waren und einen mutmaßlichen technischen Defekt überprüfen wollten.

Beide Männer sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

