Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der BAB 20 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

AVPR Altentreptow (ots)

Am 25.09.2025, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 20 ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 70-jährige deutsche Fahrer eines Renault Transporters die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck. Zwischen den Anschlussstellen Friedland und Neubrandenburg / Ost kam der Transporter aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in der Fahrbahnnebenanlage. Der 70-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle musste die Richtungsfahrbahn Lübeck teilweise voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell