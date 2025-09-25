PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der BAB 20 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

AVPR Altentreptow (ots)

Am 25.09.2025, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 20 ein 
Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 70-jährige 
deutsche Fahrer eines Renault Transporters die BAB 20 in 
Fahrtrichtung Lübeck. Zwischen den Anschlussstellen Friedland und 
Neubrandenburg / Ost kam der Transporter aus bislang ungeklärter 
Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach 
in der Fahrbahnnebenanlage. Der 70-Jährige wurde bei dem Unfall 
schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren 
Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der Transporter war
nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen 
geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und Beräumung der 
Unfallstelle musste die Richtungsfahrbahn Lübeck teilweise voll 
gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 19:59

    POL-NB: Balkonbrand in Torgelow (LK Vorpommern-Greifswald)

    PR Ueckermünde (ots) - Am 25.09.2025, gegen 17:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand in der Karlsfelder Straße in Torgelow informiert. Bei Eintreffen stellten die Kräfte fest, dass das Feuer auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen ist. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow begannen umgehend mit der Brandbekämpfung und evakuierten vorsorglich die drei Bewohner ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 18:04

    POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Sassnitz (LK Vorpommern-Rügen)

    Sassnitz (ots) - Am 25.09.2025, um 14:45 Uhr, kam es auf der B96 in Sassnitz, Höhe der Shell Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer und einer leicht verletzten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 38-jährige Fahrzeugführer eines PKW BMW vom Tankstellengelände auf die B96 auf. Dabei soll er mit quietschenden Reifen und hoher Geschwindigkeit ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 17:16

    POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - Radfahrer verletzt

    Neubrandenburg (ots) - Am Donnerstag, den 25.09.2025, ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Kreuzungsbereich Lindenhofer Straße/Carlshöher Straße in 17036 Neubrandenburg. Ein 69-jähriger deutscher Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw Chevrolet die Lindenhofer Straße in Richtung Steinstraße. Im Kreuzungsbereich Carlshöher Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren